Al Cinema, la proiezione speciale de "Le amiche" a 70 anni dall'uscita in sala

Martedì 20 maggio alle 21 al Cinema Romano, in Galleria Subalpina a Torino, è in programma la proiezione speciale de "Le amiche" di Michelangelo Antonioni, in occasione del 70° anniversario dell’uscita in sala. Si tratta della versione restaurata - con il sostegno di Gucci e di The Film Foundation - dalla Cineteca di Bologna nel laboratorio “L’immagine ritrovata”.

Il film del 1955 è tratto dal romanzo di Cesare Pavese "Tra donne sole": il lungometraggio vinse il Leone d'argento alla Mostra internazionale d'arte cinematografica e tre Nastri d'argento nel 1956 (Miglior regista; Migliore attrice non protagonista a Valentina Cortese; Migliore fotografia a Gianni Di Venanzo). Protagonista è Clelia, una ragazza di umili origini: diventata un'importante modista di una casa di moda a Roma, ritorna nella natìa Torino per aprirvi una succursale. Qui incontra Momina, una donna ricca che vive nell'ozio: inizia così a frequentare la vita sociale borghese a Torino.

Introducono il film Stefano Boni del Museo del Cinema e Laurana Lajolo, figlia di Davide Lajolo (partigiano, giornalista, scrittore, amico di Cesare Pavese), oltre a due rappresentanti della Fondazione Cesare Pavese, Laura Capra, la presidente, e Pierluigi Vaccaneo, il direttore.

Il titolo chiude simbolicamente il “Tour Cesare Pavese”, progetto di Piemonte Movie e Distretto Cinema, in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Agis - Anec - Acec Piemonte e Valle d’Aosta, Luce Cinecittà e Fondazione Cesare Pavese, sostenuto e inserito nel programma del Salone Off del Salone Internazionale del Libro Torino. Nasce sotto la direzione di Alessandro Gaido e il coordinamento artistico di Fulvio Paganin. Fanno parte del comitato scientifico Paolo Manera, direttore Film Commission Torino Piemonte, Davide Bracco, responsabile Rete Regionale Film Commission Torino Piemonte, Carlo Chatrian, direttore Museo Nazionale del Cinema, Grazia Paganelli, responsabile Area Cinema Museo Nazionale del Cinema, Marta Valsania, segretaria Generale Agis Piemonte e Valle d’Aosta.