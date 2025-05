FILM - con "Paternal Leave" un grande Luca Marinelli torna sullo schermo guidato dalla moglie Alissa Jung

Quando Leo, un'adolescente tedesca, scopre di avere un papà italiano prende il primo treno per l'Italia desiderosa di conoscerlo. Incontrerà Paolo, un uomo sorpreso, impaurito e limitato, che non sa assolutamente come rapportarsi con lei e come giustificare un'assenza così grande nella sua vita. Nel frattempo lei instaurerà un'amicizia con Edoardo, un giovane incompreso dal padre violento, e con Emilia, l'altra figlia di Paolo che però è stata da lui riconosciuta.

Dopo lo straordinario successo di M - Il Figlio del Secolo, la serie su Mussolini, Luca Marinelli torna sul grande schermo con un piccolo film diretto dalla regista esordiente Alissa Jung, che nella vita privata è sua moglie.

Paternal Leave è un piccolo film coraggioso che da largo spazio ai sentimenti. Il racconto si svolge soprattutto attraverso le espressioni dei protagonisti e i piccoli gesti che loro compiono, che sono intesi a far scoprire le loro personalità e le loro fragilità. Questa scelta registica è evidente soprattutto nel personaggio di Paolo, il papà interpretato da un sempre bravissimo Luca Marinelli, che è anche molto abile nello spalleggiare la protagonista esordiente Juli Grabenhenrich.

Nella rappresentazione estetica del film è molto importante l'utilizzo dei colori, che simboleggiano adeguatamente i sentimenti provati dai due protagonisti, nei quali si esprimono principalmente melanconia e rabbia. I colori, che sono principalmente l'azzurro e il blu nella fotografia, si adattano perfettamente alla costiera emiliano-romagnola dove la storia è ambientata in inverno.

Paternal Leave è stato presentato durante l'ultima edizione del festival del cinema di Berlino. Siamo dinanzi a un' opera prima ben strutturata e l'esordio di Alissa Jung è decisamente più che soddisfacente, in un film che colpisce soprattutto per le interpretazioni dei due protagonisti.



TITOLO: Paternal Leave

TITOLO ORIGINALE: Paternal Leave

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

CASA DI DISTRIBUZIONE: Vision Distribution

GENERE: Drammatico

PAESE DI PRODUZIONE: Italia, Germania

REGIA: Alissa Jung

CAST: Luca Marinelli, Juli Grabenhenrich, Arturo Gabbriellini, Joy Falletti Cardillo, Gaia Rinaldi

DURATA: 113 minuti

Voto: 4/5