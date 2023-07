Variante di Borgaretto, si va verso l’apertura definitiva

Variante di Borgaretto, in autunno l’apertura definitiva

Sopralluogo di amministratori locali e tecnici di Città metropolitana martedì 4 luglio al cantiere del sovrappasso della SP 174 tra Borgaretto e Beinasco per la riapertura del sovrappasso, un passo importante in vista dell'apertura al traffico del secondo lotto in autunno.

Con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, il sindaco del Comune di Beinasco Daniel Cannati anche lui consigliere metropolitano per visionare l'avanzamento dell'opera, molto attesa per la circolazione stradale.

Si tratta ora di completare i lavori di collegamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di piattaforme con il collettore già realizzato nell'ambito del primo lotto della variante di Borgaretto.

Dopo l'estate con l'innesto della nuova viabilità sulla rotatoria "Palmero", gli ultimi tratti di pavimentazione, la sistemazione della banchine e delle scarpate e la posa delle barriere, ci sarà la definitiva apertura al traffico.