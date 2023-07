Stellantis, Mirafiori viaggia al traino della 500 Bev, ma Maserati resta un caso aperto

Un semestre col piede sull'acceleratore, per Stellantis in Italia. Secondo l'elaborazione fatta da Fim Cisl negli stabilimenti lungo la penisola si è prodotto il 15,3% di vetture in più rispetto alla prima metà del 2022. La soglia per le sole auto è del +16,9% (+11,5% i veicoli commerciali). " Il fenomeno dei fermi produttivi per mancanza di componenti è decisamente ridotto ", dice Ferdinando Uliano , segretario nazionale di Fim Cisl. " Potremmo avvicinarci alle 800mila unità, che è una quota che dà respiro, anche se ancora non si raggiunge il 2019 pre Covid ".

La 500 bev fa da locomotiva

La zavorra di Maserati

A Ghibli, Levante e Quattoroporte si sono aggiunte di recente Gran Turismo, Gran Cabrio e le versioni full elettrica, " ma bisogna accelerare, a cominciare dalla Quattroporte, per rispettare gli impegni che il Gruppo si era preso su Maserati a Torino. Per ora i segnali positivi arrivano da Cassino con la Grecale" .

Enti centrali e green campus

E sugli enti centrali "è importante mantenere l'attenzione sul settore della ricerca e della progettazione, in maniera coerente con quanto sta accadendo in altri Paesi. Vogliamo capire di più sul Green campus annunciato a Mirafiori".

Futuro: piani e piani inclinati

Per quanto riguarda il progetto che traguarda il 2030, Fim conferma di aver ricevuto rassicurazioni dal Ministero sul ruolo di Torino per la centralità nella progettazione e design dell'elettrificazione. Ma anche il lancio dei nuovi modelli Maserati nel 2023, la joint venture con Punch per la produzione di trasmissioni elettriche per auto ibride e plug in e l'inaugurazione entro la fine dell'anno del Battery Technology center.

"Ma restano le incognite su Comau e Teksid. Comau ha lavoro e sviluppo, ma nell'ottica di uno spin off annunciato da Stellantis ora tutto è sospeso senza dettagli in tempi e modalità", dice Uliano. "È un'eccellenza per il territorio, ma una cessione fuori dal contesto di Stellantis ci preoccupa, anche a livello occupazionale per i 700 lavoratori in Italia".