Nichelino, le aree cani tappezzate con le locandine della campagna anti abbandono

A Nichelino prosegue la campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali, una triste abitudine, un vecchio malcostume che purtroppo si ripete ciclicamente ogni estate, quando arriva la stagione della partenza per le ferie.

Locandine appese in tutte le aree cani

Adesso, su tutte le aree cani della città, compare la locandina della campagna avviata dal Comune nei giorni scorsi per vacanze consapevoli e rispettose dei bisogni dei nostri amici a quattro zampe. "A Nichelino li amiAMO e non li abbandoniAMO" non vuole essere solo uno slogan ma un invito concreto ad adottare comportamenti adeguati. "Giorno dopo giorno e passo dopo passo, attraverso una corretta divulgazione culturale della cinofilia, lavoriamo per creare e migliorare le condizioni di convivenza pacifica dei binomi umano/cane nelle Città", è l'invito che ha fatto l'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

L'importanza dei piccoli gesti

"Amare i nostri cani significa anche educarli nel modo più rispettoso possibile nei confronti degli altri e degli spazi comuni. È importante ricordare che viviamo in una comunità e che il rispetto dell'ambiente che ci circonda è fondamentale", ha aggiunto Verzola, soffermandosi sulla necessità di raccogliere le deiezioni canine, visto che durante l'estate, complici le alte temperature, si possono intensificare gli odori e rendere le aree pubbliche meno piacevoli per tutti.