Con Musica d'Estate Bardonecchia porta la stagione dei concerti in alta quota

Un calendario di 26 i concerti di musica classica animerà dal 15 al 30 luglio, in occasione di Musica d'Estate, il centro storico di Bardonecchia, la perla delle Alpi a 1.300 metri d'altitudine nel cuore dell'Alta Val di Susa.

L'impegno dell'Accademia di Musica di Pinerolo

Organizzata dal 1995 dall'Accademia di Musica di Pinerolo, tra le più rinomate strutture di alta formazione e perfezionamento in Italia, la rassegna è a ingresso gratuito e regala la rara occasione di godere di concerti in altura, in un paesaggio incontaminato là dove anche la montagna dà spettacolo.

Appuntamenti fino alla fine di luglio

I concerti solistici e di musica da camera si alternano, a partire dalle ore 16, nel borgo vecchio di Bardonecchia, alla chiesa di Sant'Ippolito. Il primo concerto è il 17 luglio, con Luca Sacher, seguito, il 18 da Maria Ponomaryova e il 19 da Leonardo Vaccari. L'ultimo concerto sarà il 28 con Daniele Fasani.

In più, ogni pomeriggio dal 15 al 30 luglio, alle 17.45 dal lunedì al venerdì e alle 15.30 o alle 16 durante il weekend, nella chiesa di Maria Ausiliatrice si esibiscono giovani musicisti selezionati tra gli allievi delle masterclass di alto perfezionamento di pianoforte, violino, violoncello e musica da camera dell'Accademia.