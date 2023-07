L'Oréal, cambio della guardia a Settimo Torinese: Chiara Sburlati è il nuovo direttore dello stabilimento

Novità ai vertici torinesi di L’Oréal Italia: Chiara Sburlati è infatti il nuovo direttore dello stabilimento di produzione di Settimo Torinese, uno dei più importanti d’Europa per il Gruppo.

Chiara Sburlati proviene da un background formativo internazionale, che l’ha portata a studiare o lavorare in USA, UK, Argentina e Francia. Nei suoi quasi 25 anni all’interno del Gruppo L’Oréal, ha ricoperto molti ruoli con responsabilità sempre crescenti, Sburlati è entrata nello stabilimento di Settimo Torinese nel 1999.

Nel corso della sua carriera, ha maturato una solida esperienza nella Produzione, nella Supply Chain e nei Flussi attraverso i diversi ruoli ricoperti sia nello Stabilimento di Settimo Torinese sia nello Stabilimento di Vichy in Francia e presso la Direzione delle Operations a Parigi.

Nel polo produttivo di Settimo Torinese vengono prodotti mascara e polveri – dei brand L’Oréal Paris e Maybelline NY - e shampoo, balsami ed altri trattamenti capillari dei brand Garnier, L’Oréal Paris, Frank Provost. I prodotti provenienti dallo Stabilimento di Settimo vengono distribuiti in oltre 30 Paesi.

Settimo Torinese, tra i primi 10 stabilimenti produttivi L’Oréal nel mondo, è una fabbrica “zero CO2” dal 2015 e una “waterloop factory” dal 2018, ovvero un sito produttivo che consuma acqua unicamente come materia prima nei prodotti, mentre per tutti gli altri usi questa viene filtrata e riutilizzata in un ciclo chiuso.