Sindaci più amati d'Italia, Lo Russo è 47°: "Non c'è da cambiare rotta"

Lo Russo al 47° posto

Per trovare Torino, bisogna scendere sino al 47° posto ottenuto da Stefano Lo Russo, che ha perso posizioni rispetto all'anno passato. Un risultato però che non preoccupa il sindaco, che commenta: " Sono contento che la maggior parte delle persone intervistate dia fiducia alla mia amministrazione. Considero queste indagini uno strumento per fare sempre meglio, che è quello che stiamo cercando di fare ".

"Non c'è da cambiare rotta"

"Io non credo - ha poi aggiunto il primo cittadino - ci sia da cambiare rotta, ma di lavorare su alcuni punti, anche dovuto al fatto che il punto di partenza era molto complicato: penso ad esempio al tema delle manutenzioni stradali e dei servizi per i cittadini".

"Stiamo rispettando - aggiunge - la tabella di marcia. Penso di aver fatto tutto il possibile: i risultati si vedranno nei prossimi anni". Una visione non condivisa dal capogruppo comunale del M5S Andrea Russi, che definisce Lo Russo "un sindaco rinchiuso nel Palazzo, impercettibile per i torinesi, che non si fida di nessuno, se non di Cirio".