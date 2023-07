Adisco Piemonte per il Regina Margherita: ristrutturati gli spogliatoi femminili riservati al personale sanitario

Sono pronti all’uso i nuovi spogliatoi femminili riservati agli operatori sanitari del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e del Pronto Soccorso dell'Ospedale Infantile Regina Margherita: un openspace di circa 230 mq con 377 armadietti e una moderna zona dotata di lavabi, docce, servizi e un bagno per disabili.

L’intervento di ristrutturazione è stato interamente donato all’ospedale da ADISCO Sezione Piemonte, che si è fatta carico di tutti i costi dell’operazione, nel rispetto della normativa vigente, impegnandosi nelle spese di manutenzione straordinaria di tale ambiente.

Localizzati al piano seminterrato dell’ospedale, gli spazi e gli arredi, totalmente rinnovati, sono studiati per garantire riservatezza, luminosità, pulizia e comfort durante il momento di cambio e soddisfare così il più possibile le esigenze del personale ospedaliero.

“Questi locali di servizio sono stati pensati per il personale medico e infermieristico che opera sia al Pronto Soccorso che in Oncoematologia Pediatrica, e sono stati completamente rinnovati per favorire il benessere e la serenità di chi, ogni giorno, è a fianco dei pazienti in cura e delle loro famiglie. Un luogo che va oltre il servizio, un’area di preparazione e di decompressione, che ha lo scopo di migliorare – anche da un punto di vista emotivo – la qualità del lavoro dello staff nella sua totalità”, sono state le parole di Francesca Lavazza, Presidente Adisco Sezione Piemonte.

“Ringrazio ADISCO Sezione Piemonte per l'attenzione continua nei riguardi dell'Ospedale Infantile Regina Margherita e in particolare oggi raggiungiamo un importante traguardo per i nostri professionisti dedicati alla cura e all'assistenza dei pazienti, bambini e adolescenti, e delle loro famiglie. I professionisti necessitano di ambienti idonei e accoglienti per far fronte alle diverse sfide quotidiane. Questi nuovi locali miglioreranno la loro qualità di vita, personale e professionale, le relazioni sociali e la performance lavorativa consentendo ai professionisti di lasciare all'ingresso i loro abiti e in uscita le loro divise “cariche di emozioni” in un posto sicuro”, ha dichiarato Franca Fagioli, direttore Dipartimento Patologia e Cura del Bambino “Regina Margherita” - Città della Salute di Torino.

La realizzazione dei nuovi spogliatoi, firmata dagli Architetti Sabra Miroglio e Giorgio Lupica, fa parte di un più ampio progetto che nel tempo ha permesso di riconsiderare il concetto d’ospedale da semplice luogo di cura della malattia a luogo dove la parte psico-emotiva e di relazione riveste grande considerazione. “Cambiati d’abito ma rimani te stesso” è infatti la frase di benvenuto che accoglie il personale all’ingresso dei nuovi locali, più funzionali, colorati e confortevoli, per l’inizio della loro giornata lavorativa.

L’importante intervento appena ultimato e consegnato all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino è solo l’ultimo di una serie di iniziative sostenute da Adisco Sezione Piemonte: nel 2013 la realizzazione del Day Hospital di Oncoematologia Pediatrica; nel 2016 l’apertura del reparto “L’Isola di Margherita” pensato per bambini e ragazzi colpiti da malattie rare o inguaribili che necessitano di un supporto concreto a tutto campo; nel 2018 la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico del Regina Margherita; nel 2019 l’inaugurazione della rinnovata Degenza di Oncoematologia Pediatrica; nel 2021 i nuovi Ambulatori di Oncoematologia Pediatrica; a novembre 2022 l’inaugurazione del Giardino del Sole, il nuovo spazio verde e area giochi aperti a tutti in Piazza Polonia e intitolata a Maria Teresa Lavazza, Presidente dell’associazione Adisco Sezione Piemonte dal 1997 al 2020, una delle figure di riferimento a livello regionale e nazionale nel mondo del sostegno nel sociale, in particolare a favore dei bambini.