Finiti gli interventi davanti al liceo Regina Margherita, ma sull'area pedonale continuano le polemiche

Conclusi gli interventi cromatici sul suolo, previsti dal progetto "Torino Mobility Lab" nel piazzale scolastico del Liceo Regina Margherita di via Valperga Caluso.

Finiti gli interventi, non si placano le polemiche

L'area, una volta parcheggio, è stata trasformata in zona pedonale con vasi per piante e arbusti. Gli ultimi lavori sono a corredo di tutti gli interventi di ridefinizione degli spazi e mirano a mettere in rilievo le aiuole verdi. Da settembre, con le classi dell'Istituto Superiore, a completamento degli interventi dedicati al piazzale, sarà avviato un patto educativo di Comunità per la cura del verde e la decorazione delle fioriere.

Dura la reazione da parte della consigliera della Circoscrizione 8 Claretta Marchi (Fdi) che già in altre occasioni aveva criticato l'intervento: "Come deturpare un edificio degli anni '30 in stile razionalista che ospitò negli anni '60 una delle più qualificate scuole. Imbrattare una piazzetta, in puro stile asilo infantile, nel cuore di un quartiere storico. Togliere parcheggi per pura ideologia, il beneficio è nullo, il danno al commercio è evidente visti gli esercizi che hanno chiuso".

Miano: "Trasformata e riqualificata un'intera area"