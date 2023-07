Blitz delle forze dell'ordine nel palazzo "dello spaccio" di Barriera, Lo Russo: "Serve intervenire con durezza"

Blitz delle forze dell’ordine questa mattina all’alba nel “palazzo dello spaccio” in corso Giulio Cesare. Questa mattina la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Finanza e la Municipale sono intervenuti al civico 169. Uno stabile nel cuore di Barriera di Milano, con alloggi fatiscenti da affitti carissimi, spesso teatro di smercio di droga.

Il sindaco al blitz

E sul posto è arrivato anche il sindaco Stefano Lo Russo, che ai microfoni di Radio Juke Box ha commentato: “Sono soddisfatto del lavoro interforze programmato una decina di giorni fa in questa “centrale dello spaccio” di corso Giulio”. Un blitz, come conferma il primo cittadino, “per verificare lo stato dell’immobile che ha parecchie anomalie e dove si spaccia droga”.

"Italiani sfruttano fragilità delle persone"

“Queste è una delle attività - ha proseguito - tra quelle da mettere in campo per ripristinare la legalità: non sono fenomeni che si sviluppano in pochi mesi, ma si radicalizzano nel corso degli anni”. “In molti casi – ha precisato - sono italiani quelli che sfruttano le fragilità delle persone, che non hanno un posto dove dormire”.

Cresce consumo di droga

E’ la seconda volta, in pochi giorni, che il sindaco va in Barriera di Milano. Sopralluoghi effettuati anche alla luce dell’aumento del consumo di droga a Torino, soprattutto tra gli italiani. Un fenomeno analogo a quello che sta succedendo a Milano. E se cresce la domanda, si moltiplica anche l'offerta. Da via Ormea e via Belfiore a San Salvario, a piazza Crispi e corso Giulio Cesare a Barriera di Milano, è emergenza spaccio.

Palazzo dello spaccio pieno di bimbi

“I dati – ha commentato oggi Lo Russo - non sono incoraggianti: c’è stato un esplosione di uso di sostanze stupefacenti. Moltissimi ragazzi, anche insospettabili, consumano cocaina e crack. E’ la domanda che alimenta offerta: questo è complicato da interrompere”. E sul blitz nel “palazzo dello spaccio” Lo Russo chiosa: “Questo stabile di corso Giulio è pieno di bimbi: bisogna intervenire con durezza a salvaguardia dei più piccoli e fragili”. “Solo con azioni così si può porre freno al degrado” ha concluso.