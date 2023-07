Attualità |

Reale Mutua basket Torino rafforza la panchina: coach Ciani confermato fino al 2026

Ancora tre anni insieme per la squadra gialloblu e il tecnico che l'ha portata a un passo dalle promozione

Prolungamento di contratto per coach Franco Ciani sulla panchina di Torino

Ancora tre anni insieme. Dopo aver gettato le basi per il roster 2023/2024, la Reale Mutua basket Torino fissa con cura anche la panchina. E rinnova il rapporto con coach Franco Ciani fino al 2026. Un progetto iniziato nell'estate 2022 Una scelta importante, che dà continuità a un progetto iniziato la scorsa estate e che ha portato fino a un passo dalla promozione in serie A, con la finale persa contro Pistoia. Una notizia che era nell'aria, a conferma di un feelinga tra la guida tecnica e la società (proprio ieri, coach Ciani era presente alla presentazione del progetto per la nuova sede di Argotec, l'azienda aerospaziale del patron David Avino). Un cammino che si è fermato sul più bello Con Ciani in panchina, la Reale Mutua ha vinto il 66% delle partite disputate (record 31-16) tra Supercoppa LNP, Regular Season, Coppa Italia, Seconda Fase e Playoff, raggiungendo le Final Four di Coppa Italia e la Finale Promozione. “Sono molto contento, è una reciproca testimonianza di fiducia - ha dichiarato Ciani dopo aver siglato l'accordo per il prolungamento contrattuale -. Da parte della società è un segnale di apprezzamento per il lavoro svolto e di convinzione di poter continuare a fare bene. Vogliamo continuare a dare consistenza e continuità al progetto. Andiamo avanti lavorando insieme con entusiasmo, ripartendo dalle emozioni dei playoff e facendo tutto il possibile perché queste emozioni possano essere vissute nuovamente, confidando nel sostegno del nostro pubblico". "Siamo molto contenti di poter continuare questo cammino con coach Ciani, un leader fondamentale per la nostra squadra non solo sull'aspetto tecnico ma anche umano - dichiara David Avino, presidente di Basket Torino -. Guardiamo insieme al futuro con la voglia di continuare a regalare grandi emozioni al nostro pubblico e lavoriamo con determinazione per raggiungere traguardi sempre più importanti".

Massimiliano Sciullo

