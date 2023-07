Torino è più sicura: nel 2022/23 si dimezzano i furti in abitazione. Reati concentrati a Barriera ed Aurora [VIDEO]

Torino è una città più sicura. A dirlo sono i numeri: tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 si sono registrati 61.685 reati, un calo del 27% rispetto al periodo pre-pandemia (47914). Usando sempre lo stesso metodo di raffronto, i furti nel capoluogo risultano dimezzati. Nel resto della provincia il calo è stato più contenuto e si attesta al - 10%. Anche per quanto riguarda le rapine, a Torino sono state 74% in meno, così come i furti nei negozi.