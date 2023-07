Industria 4.0: la Cim Academy diploma altri 21 professionisti. In tre anni si sfiora "quota 100"

“ Dalla nostra Academy in 3 anni abbiamo diplomato 91 professionisti dell’innovazione pronti per supportare il tessuto imprenditoriale italiano a crescere e competere in modo sempre più determinante sui mercati globali e il reskilling delle competenze del capitale umano in ottica 4.0 è un’esigenza che riguarda tutti, non solo il manager o il tecnico iper specializzato della grande impresa. L’imprenditore o il manager, che guida una micro, una piccola o una media azienda deve fare i conti con la rapida evoluzione delle tecnologie e non può prescindere da una formazione alta e permanente. Nella nostra Academy gestiamo casi reali, risolviamo problemi sovrapponibili a quelli che quotidianamente si trovano ad affrontare le linee di produzione, associamo il problem solving alle grandi opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Vengono trasferiti metodi, visioni e intuizioni che applicati in un mercato esigente e veloce come quello attuale, fanno la differenza ”, dice Luca Iuliano , presidente di CIM4.0

“Vedere l’orgoglio e la fierezza dei 21 professionisti, donne e uomini che per mesi si sono impegnati sacrificando anche il tempo libero, dividendosi tra le loro attività di lavoro quotidiane e la formazione all’interno della nostra Academy e che oggi ricevono il diploma di Industry 4.0 Innovation Leader, conferma quanto la nostra idea di formazione sia realmente efficace e in linea con quanto chiede il mercato – racconta Enrico Pisino, amministratore delegato del CIM4.0 -. Oggi serve essere in timing rispetto all’evoluzione della tecnologia e dei suoi linguaggi, è fondamentale anticipare gli scenari e investire in modo mirato per offrire prodotti complessi di alta qualità. La nostra è molto più di una esperienza di alta formazione, è un viaggio immersivo che permette di comprendere il futuro e non solo il presente. Per questo abbiamo già pianificato la 5° edizione che prenderà il via ad ottobre e che garantirà ulteriori vantaggi alle aziende e ai nuovi iscritti. Grazie ai fondi PNRR che ci sono stati erogati andremo a supportare concretamente le imprese riducendo in modo rilevante i loro costi di iscrizione”.