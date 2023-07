Il Trail delle Colline sostiene la Fidas Adsp: donare è vita e può fare la differenza

Mancano poco meno di tre mesi al Trail delle Colline 2023, in programma domenica 8 ottobre, e il Comitato Organizzatore sta lavorando alacremente per allestire una quinta edizione memorabile. La Asd Hope Running Onlus e l’Associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso Onlus, le due realtà che dal 2019 organizzano congiuntamente l’evento, stanno definendo in questi giorni i dettagli organizzativi, dando vita a nuove collaborazioni che daranno ulteriore lustro alla prima competizione sportiva di trail running nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, valevole come Memorial Marino Borca e Pierangelo Berruti.

Al fianco del Trail delle Colline ci sarà quest’anno l’associazione FIDAS ADSP (Associazione Donatori Sangue Piemonte) che parteciperà all’evento con i gruppi di Chivasso e Casalborgone, guidati rispettivamente dai presidente Vittorio Frassati e Anna Capella. La FIDAS ADSP, che comprende 140 gruppi attivi su tutto il territorio piemontese, ha lo scopo di diffondere e promuovere la donazione del sangue come atto supremo di solidarietà umana. Chi dona sangue, infatti, salva una vita.

Giovanni Mirabella, presidente del Comitato Organizzatore del TdC, è orgoglioso di questa nuova collaborazione, che va ad aggiungersi alle altre già consolidate, in primis quella con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori nell’ambito della campagna Nastro Rosa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno. Sensibilizzazione e prevenzione sono parole da sempre care allo stesso Mirabella: “Sono molto contento di questa collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, con l’auspicio che serva da volano per diffondere la cultura del dono fra tutte le fasce della popolazione, in particolare tra gli sportivi e i più giovani. Per tutti noi del Trail delle Colline lo sport, infatti, non è solo competizione e divertimento, è soprattutto solidarietà e aiuto concreto alle persone più fragili. Sin dalla prima edizione il TdC è solidale e siamo contenti che anno dopo anno le collaborazioni in questo campo crescono sempre più”.

Anna Capella non è solamente la presidente del gruppo di Casalborgone della FIDAS ADSP, è vice presidente vicario regionale e coordinatrice di tutti i gruppi piemontesi. Queste le sue parole dopo l’ufficialità della collaborazione con il Trail delle Colline: “La sinergia nasce quasi spontanea dal momento in cui tutte e due le realtà operano sul territorio nella sensibilizzazione delle attività di solidarietà e inclusione. La donazione del sangue è uno dei gesti più belli che si possano fare, perché donare il sangue significa donare se stessi e farlo in maniera volontaria e gratuita. Questa collaborazione è importante perché certifica la consapevolezza che l’unione fa la forza: è grazie al contributo di tutti, con un gesto che non costa nulla, che si possono aiutare gli altri e soprattutto le persone più fragili. Io nasco come donatrice, poi dal 2016 sono alla guida del gruppo di Casalborgone e dal 2017 sono entrata del Direttivo Regionale, mentre è dell’anno scorso la mia nomina a vice vicario. Un’esperienza molto bella e impegnativa, che mi rende contenta”.

Doveroso, infine, ricordare la collaudata formula del Trail delle Colline 2023: 3 le gare competitive in programma e un’eco-camminata. Immancabili il trail competitivo da 28 chilometri, il TdC Lungo, con dislivello positivo di 1450 metri, e il doppio appuntamento competitivo sulla distanza dei 15 chilometri, con dislivello positivo di 800 metri: il TdC Corto e il TdC Dog, la corsa con il proprio miglior amico a quattro zampe. Una menzione speciale, infine, va spesa per l’Eco-Camminata in Rosa di 8 chilometri, con dislivello positivo di 300 metri, che ogni anno richiama sempre più persone.

Confermate le collaborazioni e partnership, come quelle con CSEN Piemonte, ente di promozione sportiva che ha inserito anche quest’anno il Trail delle Colline nel suo calendario nazionale, con FIDAS, Turismo Torino e Provincia, sezione di Chivasso del CAI, Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana e Associazione Amici del Po di Chivasso, e dei patrocini, come quello della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e degli Stati generali Prevenzione e Benessere, dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e del Comitato Regionale CONI del Piemonte.

Si ricorda che fino al 3 settembre è possibile iscriversi al Trail delle Colline 2023 a tariffa agevolata sfruttando il coupon sconto realizzato grazie al sostegno di Dòm’s Cocktail Bar Chivasso e Wellness Klab Castelrosso.

Tutte le info relative al 5° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.it