P’Assaggi letterari, la Reggia di Venaria diventa ancora più magica grazie ad Arturo Brachetti

Alla Reggia di Venaria prosegue la programmazione dell’Anno del Cibo, con un palinsesto culturale dedicato nell’anno 2023 al tema del food per riflettere sul valore del cibo e sulla sostenibilità agricola e alimentare.

Venerdì 14 luglio i Giardini della Reggia propongono l’ultimo appuntamento dei P’Assaggi letterari, la rassegna che ha visto protagonisti le scorse settimane Andrea Pennacchi ed Enrica Tesio impegnati a leggere Montalban e Allende, e che torna con l’ultimo protagonista: Arturo Brachetti che legge Pellegrino Artusi, accompagnato dalla fisarmonica di Walter Porro.

P’Assaggi letterari è una passeggiata a tappe nelle sere d’estate, attraverso gli splendidi Giardini fioriti della Reggia; un aperitivo itinerante con prodotti di qualità e del territorio, un incontro con la grande letteratura dedicata alla gastronomia attraverso la voce di grandi personaggi dello spettacolo e della cultura italiana, accompagnati dal suono della fisarmonica.

L’ultimo appuntamento avrà come protagonista il testo principe della cucina italiana, il più iconico di tutti, “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, pubblicato per la prima volta alla fine dell’800. Più che un ricettario, un libro sul gusto, ricco di aneddoti e dissertazioni che, seppur in molti casi superate -soprattutto in fatto di scienza dell’alimentazione- ci rimmergono con leggerezza e un senso di convivialità nei piaceri della tavola. A leggere queste pagine ottocentesche non poteva che esserci un maestro di eleganza, levità e ironia come Arturo Brachetti, il più grande trasformista del mondo.