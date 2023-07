Fino a domenica Moncalieri celebra Beato Bernardo, il suo santo patrono

Dopo le polemiche sollevate dal parroco, Don Paolo Comba, per lo spostamento al 15 luglio della processione, da stasera a domenica Moncalieri si prepara a celebrare il Beato Bernardo di Baden, il suo santo patrono, morto di peste nella città il 15 luglio 1458.

Al calendario liturgico proposto dalla parrocchia di Santa Maria della Scala si affianca un programma di festeggiamenti che avrà il suo clou nella rievocazione storica.

Domani sera la rievocazione storica

Si comincia oggi, mercoledì 12 luglio, alle ore 18, presso la Chiesa della Collegiata con la Santa Messa nel triduo liturgico (che si ripeterà anche domani, alla stessa ora). Alle 21, invece, concerto in onore del santo patrono: suonerà l'orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, l'ingresso è libero.

Domani sera, invece, con inizio alle 21.15 sul piazzale della chiesa del Beato Bernardo è in programma la rievocazione storica, Mediator Dei, con personaggi e costumi d'epoca per far rivivere le atmosfere medievali, in una celebrazione che unisce la tradizione alla religione.

Venerdì la benedizione di Mons. Repole

Venerdì 14 luglio, alle ore 21, presso la chiesa della Collegiata di Santa Maria della Scala, santa messa con parroci e sacerdoti di Moncalieri e solenne benedizione alla Città: presiederà la liturgia l'arcivescovo di Torino Mons. Roberto Repole.

Il giorno seguente, sabato 15, è in programma alle 21.15 la solenne processione delle reliquie, dalla Collegiata alla chiesa del Beato Bernardo: presiederà Mons. Alessandro Giraudo, vescovo ausiliare di Torino. Domenica, infine, alle 10.30, alla presenza di autorità civili e militari, la Santa Messa officiata dal Don Paolo Comba. Poi, alle 18.30, le reliquie del Beato Bernardo torneranno alla Collegiata per la funzione che chiuderà le celebrazioni.