"Intitoliamo i giardini di via Isonzo a Nuccio Bertone". La Circoscrizione 3 dice sì a Torino Bellissima

E così la Circoscrizione 3, su proposta del consigliere di Torino Bellissima Davide Scanavino, ha approvato la proposta di intitolare i giardini di via Isonzo a Nuccio Bertone. Il luogo scelto è icononico: la Bertone nasce come piccola carrozzeria in via Villarbasse, a Borgo San Paolo. Sempre in questo quartiere sarà la seconda sede, in via Monginevro 116.