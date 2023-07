Santa Rita piange la scomparsa del parrucchiere Pino. Lo Russo: "Grazie per la tua amicizia" 

Santa Rita piange la scomparsa del parrucchiere Pino. Originario di Napoli, da quaranta anni Antonio Pigniatiello tagliava barba e capelli agli uomini nel suo negozio in via Barletta 119, quasi all'angolo con corso Siracusa. Negli scorsi giorni l'uomo ha avuto un principio di infarto, tanto che sopra la saracinesca della sua attività era stato affisso il cartello "chiuso per malattia".

Il ricordo di Lo Russo

Le sue condizioni si sono però aggravate e Pino è morto questa notte. Tra i suoi clienti c'era anche il sindaco Stefano Lo Russo, che questa mattina ha voluto dedicargli un post accompagnato da una foto, dove si vede il parrucchiere intento a tagliargli i capelli. "Ero un bambino - racconta - quando sono entrato per la prima volta nel negozio di Pino, in via Barletta a Santa Rita, il quartiere in cui sono nato e vivo tutt'ora". "Da allora, - prosegue - per quasi quarant'anni, lui è stato una presenza costante nel mio percorso di vita, e il suo negozio un luogo di confidenze, conversazioni, rapporti sinceri".

Più anziano commerciante di via Barletta

"La scomparsa di Pino lascia un vuoto nella comunità: a tutte le persone che oggi affrontano questo vuoto, e in particolare alla sua famiglia, vanno le mie sincere condoglianze. Grazie per tutti questi anni di preziosa amicizia, Pino" conclude Lo Russo. Pignatiello era il più anziano commerciante di via Barletta. Lascia la moglie e due figli.