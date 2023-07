Morto nel bagagliaio: spuntano due indagati nel caso di Marco Conforti

Due persone sono indagate per la morte di Marco Conforti, 55enne trovato morto nel bagagliaio della sua auto parcheggiata tra via Rovigo e Strada del Fortino lo scorso 28 maggio. Per il pubblico ministero Antonella Barbera infatti la morte potrebbe essere la conseguenza di un altro tipo di reato. Si tratta di un uomo e una donna di origini nigeriane, ma residenti a Torino. Entrambi hanno subito una perquisizione e hanno ricevuto un avviso di garanzia.

Dalle indagini non erano emersi segni di violenza sul cadavere del titolare di diverse scuole guide in provincia. L’esame autoptico e quello tossicologico però avevano rilevato ingenti quantità di cocaina, che presumibilmente gli avevano causato un’aritmia cardiaca fatale.