Piemonte Film Tv Development Fund: per il biennio 2023/2024 avrà una dotazione da 700 mila euro

“Wanna Get A Coffee?" è il nuovo film diretto da Giorgio Ferrero e Donato Sansone e prodotto da MyBossWas.

“Un cortometraggio d’autore, un musical surreale che abbiamo voluto realizzare per trasporre attraverso le immagini la “filosofia” del nostro Piemonte Film Tv Development Fund che mette al centro creatività, energia e talento e che, al contempo, contribuisce a mostrare le grandi potenzialità del nostro territorio, incubatore di opportunità, ispirazioni e possibilità produttive. Abbiamo voluto insieme a noi filmmakers, produttori e professionisti che sono la materia prima di quel talento e di quel nuovo cinema di cui il bando è portavoce” commenta Beatrice Borgia, Presidente di FCTP.

Per il biennio 2023/2024, fondo da 700 mila euro

Dopo il lancio del bando Piemonte Film Tv Development Fund al recente Festival di Cannes, Film Commission Torino Piemonte ha organizzato un incontro dedicato ai professionisti e alle Società di produzione piemontesi per lanciare il cortometraggio “Wanna Get A Coffee?” e, contestualmente, tratteggiare le linee del fondo che - nell’ambito di un accordo biennale con Regione Piemonte e FCTP - per il biennio 2023/2024 sarà interamente sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo con una dotazione di 700 mila euro.

Una progettualità e una misura d’aiuto volta allo sviluppo dei talenti, del nuovo cinema nazionale e internazionale e delle produzioni indipendenti che trova nel cortometraggio di Giorgio Ferrero e Donato Sansone un ideale veicolo artistico di tali valori e obiettivi.

“Wanna Get a Coffee?” è l’onirico viaggio al centro del Piemonte di coloro che vivono l’industria del cinema come sogno, è la rappresentazione della tenacia e dell’entusiasmo di coloro che intraprendono tale percorso ma, allo stesso tempo, è la messa in scena di un territorio che permette a quel sogno di tradursi in realtà.

“Jump from your filmmaking dream to reality” è l’esplicito invito che il cortometraggio rivolge al suo pubblico e che ha come cornice il Piemonte, le sue splendide location – dal Museo Nazionale del Cinema alle Langhe, dalla Reggia di Venaria ai Musei Reali di Torino, per citarne alcuni – e quelle opportunità che possono fare la differenza nel portare alla luce nuove idee e nuovi talenti.

Case history del fondo

La presentazione è stata completata inoltre con alcune case history di successo di film e serie TV che dal 2019 ad oggi hanno beneficiato del Piemonte Film Tv Development Fund raggiungendo importanti obiettivi produttivi e significativi risultati in festival e rassegne internazionali: da Amanda, diretto da Carolina Cavalli - presentato alla Mostra del Cinema 2022, al Toronto Film Festival 2022 e che, dopo numerose vendite internazionali e ora in sala negli U.S.A – a La Bella Estate di Laura Luchetti che sarà presentato in anteprima mondiale al prossimo Festival di Locarno.