Veterinario gratis per fragili e persone in difficoltà: inaugurato l'ambulatorio sociale di Moncalieri

Per le persone in difficoltà economica e i fragili da oggi c'è una possibilità nuova per poter far curare i propri amici a quattro zampe. Dopo la prima inaugurazione avvenuta nelle scorse settimane a Biella, la Regione ha visto nascere i primi tre ambulatori veterinari sociali della provincia di Torino.

Inaugurazioni a Collegno, Settimo e Moncalieri

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 luglio, sono state inaugurate le strutture di Collegno, in via Martiri XXX Aprile 30, e Settimo Torinese, in via Regio Parco 64, mentre nel pomeriggio è stata la volta di Moncalieri, con l'ambulatorio di via Pastrengo 2. Entro settembre ne verranno inaugurati altri, per portare il totale a 15. "E' una prima risposta dovuta alle 260 mila persone in carico ai servizi sociali del Piemonte che detengono circa 30 mila animali d'affezione", ha spiegato l'assessore Chiara Caucino.

"Per i più disagiati gli amici a quattro zampe rappresentano un vero e proprio compagno di vita, una figura sempre presente che dona amore e affetto, con comprovati effetti anche terapeutici sull’umore e contro il senso di solitudine che spesso attanaglia le persone più fragili, il cui numero si è incrementato durante la pandemia", ha aggiunto, spiegando che si stanno ultimando i dettagli per l’apertura dell’ambulatorio sociale di Torino, che verrà inaugurato a fine estate.

"Mi ha contattato la Lav, siamo la prima Regione d'Italia a portare avanti una iniziativa di questo genere e per questo anche loro contribuiranno per migliorare il benessere animale: l'obiettivo è coinvolgere enti e associazioni del Terzo Settore per aumentare la platea dei beneficiari", ha sottolineato Caucino.

A settembre ambulatorio sociale anche a Torino

"Gli obiettivi di questa misura sono molteplici: evitare gli abbandoni degli animali, magari perché non si hanno le risorse per curarli, fare in modo che le persone più fragili non debbano subire un ulteriore aggravio economico per il sopraggiungere di una malattia al proprio animale ed evitare che situazioni igienico-sanitarie critiche possano peggiorare ulteriormente la situazione delle persone già in difficoltà", ha concluso l'assessore Caucino.

Assieme a lei, al taglio del nastro avvenuto a Moncalieri, erano presenti numerosi politici del territorio: dalle assessore Silvia Di Crescenzo e Alessandra Borello di Moncalieri (che ha annunciato per domenica un Open Day nella struttura), al consigliere regionale Diego Sarno, al sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo assieme all'assessore alle Politiche animaliste Fiodor Verzola.

Coinvolgere enti ed associazioni del Terzo Settore

A Moncalieri presenti anche il direttore generale dell’Asl To5, Angelo Pescarmona ed il Garante dei diritti degli animali della Regione Piemonte Paolo Guiso, oltre al responsabile regionale dell’Area prevenzione sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare Bartolomeo Griglio.

A Settimo Torinese era presente il DG dell’Asl To4, Stefano Scarpetta, l'assessore al Benessere animale, Allessandra Girard, oltre ai consiglieri regionali Gianluca Gavazza, Andrea Cerutti. A Collegno a fare gli onori di casa sono stati il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AslTo3, Ugo Baldi e il direttore del Dipartimento veterinario, Giovanni Tedde: erano presenti il sindaco, Francesco Casciano e i consiglieri regionali Gianluca Gavazza e Silvana Accossato.