Torino nel nome della Costituzione: intitolata alla Carta la nuova piazza di fronte al Palazzo Lancia [FOTO]

" Dedicare un sedime della nostra città alla Costituzione è stata un'idea che ha ottenuto votazione unanime nel consiglio toponomastica, così da riempire un vuoto che c'era in città - ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo - La piazza è per sua natura un crocevia di strade, di confronto circolare, aperto e continuo, come il lavoro svolto dalle nostre madri e padri costituenti, diversi per colore politico e estrazione sociale ma sono riusciti a costruire solide fondamenta della nostra democrazia. Questo è stato un luogo cruciale della storia di Torino, qui stavano le officine Lancia, simbolo della vocazione automobilistica e del movimento operaio della città. Nel determinare il nome, tutti hanno scelto che le radici valoriali rimanessero intatte ".

"Siamo orgogliosi di poter intitolare un luogo della circoscrizione alla nostra Costituzione" ha commentato la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, che ha poi ricordato l'articolo 1: "La Repubblica è fondata sul lavoro, come Borgo San Paolo che è luogo di numerose anime, dai lavoratori operai della Lancia ma anche Chiribiri, Ogr e SPA per finire con gli studenti del vicino Politecnico. Questo luogo nasce dalla riqualificazione di aree industriali dismesse, gli operai presero parte agli scioperi del '43 e del 18 aprile '45 ed è anche grazie a loro che si giunse alla Costituzione. Non si può parlare della Costituzione senza parlare della Resistenza, per loro abbiamo il dovere di difenderla ogni giorno e il modo migliore per onorarla è impegnarsi per eliminare le disuguaglianze".