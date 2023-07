A Torino tornano i No Vax: sit-in nella neo piazza della Costituzione per commemorare il dottor De Donno

No Vax in presidio - immagine d'archivio

Il ritorno dei No Vax. Dopo un periodo di silenzio e calma piatta, il movimento torinese che tanto ha protestato contro i vaccini torna a far parlare di sé: l’occasione è l’anniversario della morte di Giuseppe De Donno, medico scomparso due anni fa, simbolo dei No Vax per aver portato avanti la teoria della cura del plasma contro il Covid.

I No Vax torinesi infatti si ritroveranno il 27 luglio, alle 20:30, in un luogo non casuale: la neo piazza Costituzione, inaugurata solo qualche giorno fa. Una scelta che, nei fatti, è un richiamo alle tante battaglie portate avanti dai negazionisti delle cure contro il Covid.

“De Donno è tutti noi e non lo dimenticheremo mai: si chiede la massima condivisione e partecipazione, ricordiamo un’eroe”. E così, dopo i progetti legati alla costituzione di una lista civica per partecipare alle prossime elezioni regionali, i No Vax tornano a far parte della quotidianità torinese.

E la data del 27 luglio, appunto, non è casuale: “È il giorno in cui un grande uomo nonché un grande medico traccia il solco che divide la Medicina con la emme maiuscola da quella sorta di accozzaglia di apprendisti stregoni che si qualificano medici oggi. Ed è doveroso quindi commemorare quest'uomo che ha avuto il coraggio di schierarsi contro gli strapoteri finanziari di big Pharma” afferma Marco Liccione, leader della Variante Torinese. “Quest'uomo, nonché grande medico, va doverosamente e rispettosamente ricordato sia oggi che negli anni futuri” ha proseguito. “Chiediamo inoltre che la premier Giorgia Meloni, prenda posizione anche ora, non solo 1 anno fa in campagna elettorale, e istituisca una forma di ricordo per un eroe” conclude Liccione.