Si calano per 75 metri appesi ad un cavo d'acciaio: spettacolare intervento dei pompieri a Novalesa

Poco dopo le ore 13 di oggi, venerdì 14 luglio, a Novalesa i Vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere due torrentisti in difficoltà: si sono calati per 75 metri agganciati al cavo d’acciaio del verricello per soccorrere le due persone.

Le operazioni di salvataggio condotte a termine con successo dagli elisoccorritori dei Vigili del fuoco della Val Susa, nella parte inferiore delle cascate del Rio Claretto.

Gli escursionisti sono stati consegnati in buone condizioni alla squadra 91 di Susa che da terra faceva assistenza.