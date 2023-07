Moncalieri, borgata Santa Maria diventa Honolulu per la 'cena di mezza estate '

Il cortile del centro polifunzionale Don PG Ferrero , in Via Santa Maria 27 Bis a Moncalieri , diventa un angolo di paradiso hawaiano venerdì 21 luglio a partire dalle 19.30.

L'invito è molto semplice: indossare abiti dai colori vivaci o collane di fiori e portare un piatto da condividere per l'occasione. Gli operatori si occuperanno di tutto il resto.

Animeranno la serata le associazioni del “Poli”: Teatrulla con letture animate per tutte le età, Massive Wave con un DJ set, Argo Teatro con sketch divertenti, i ragazzi di Eduspazio con tornei di calcetto e pingpong, Fondazione Uci con assaggi di circo e giocoleria.

Educazione Progetto, inoltre, offrirà una fetta di anguria fresca per festeggiare i 40 anni di attività della Cooperativa. La "Cena di mezza estate" organizzata dalla Cooperativa Educazione Progetto nell’ambito del progetto “Polifunzionale: comunità in fermento”, in collaborazione con il Comune di Moncalieri.