Moncalieri, i giovani di Piazza Ragazzabile recuperano il cibo avanzato dal mercato per le persone in difficoltà

Moncalieri, i giovani recuperano il cibo avanzato dal mercato per le persone in difficoltà

Continua il progetto Moncalieri Solidale, intrecci di solidarietà contro la povertà. In queste settimane un instancabile gruppo di volontari ha operato al mercato di piazza Brennero nel raccogliere le eccedenze alimentari, che invece di venire sprecate vengono salvare e donate alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Il ruolo dei giovani di Piazza Ragazzabile

Tra gli aiutanti 'speciali' i giovani del progetto Piazza Ragazzabile. Una marea colorata di entusiasmo, che invade il mercato per evitare che vadano al macero frutta e verdura. Per l'iniziativa fortemente voluta dall'assessore Davide Guida, insomma, un impegno che spazia a 360 gradi dall'ecologia alla solidarietà agli interventi per abbellire la città.

A Moncalieri, fatti, c’è una rete silenziosa, che quotidianamente tenta di alleviare le fatiche delle famiglie più fragili: sono le associazioni e le parrocchie che fanno parte della Carta della Solidarietà Alimentare.

Obiettivo: non lasciare indietro nessuno

Il progetto prevede di migliorare il sistema territoriale della solidarietà alimentare portando avanti un’azione di coordinamento ed efficientamento, insieme ad azioni più dirette come le consegne a domicilio a nuclei in difficoltà e un’attività di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati della città.

Perché l'obiettivo resta quello di non lasciare indietro nessuno, visto che sono ancora molti coloro che vivono in condizioni di disagio, dopo gli anni dell'emergenza Covid prima e le conseguenze nefaste prodotte dalla guerra in Ucraina, col boom delle bollette energetiche e dell'inflazione poi.

Per informazioni è possibile scrivere a: moncalierisolidale@coopfrassati.com