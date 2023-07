Moncalieri per il quarto anno consecutivo confermato “comune turistico” del Piemonte

La Regione Piemonte ha confermato Moncalieri anche per il 2023 Comune Turistico. E’ il quarto anno consecutivo che Moncalieri viene iscritta nell’elenco previsto dalla legge regionale 14 del 2016.



Diversi i criteri da soddisfare per rientrare, dalla presenza di attrattive storiche, naturali, artistiche, sportive, e dall’iscrizione a bilancio di stanziamenti specifici sul capitolo turismo, ad un adeguato numero di posti letto ricettivi. Dalla presenza sul territorio di un ufficio turistico (e Moncalieri ne ha ben 3: Porta Navina, Revigliasco, biblioteca Arduino) al profilo enogastronomico (deve esserci un paniere di prodotti tipici legati al nome del comune).

“Un risultato che raccoglie i frutti di un intenso lavoro di squadra, collaudato negli anni e partendo da alcune intuizioni che si sono poi rivelate corrette, come quella relativa all’acquisizione del Parco Storico del Castello Reale, nel 2015, e per il quale sono in corso in questi mesi corposi interventi di recupero e valorizzazione. O a quella che ci ha portato a impostare l’intera nostra programmazione culturale e turistica sulla strategia di lungo periodo Moncalieri Città nel Verde", commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura e al Turismo Laura Pompeo.

"Con le nostre Pro Loco in prima linea, dedicate con passione all’accoglienza dei turisti e all’animazione culturale del territorio. E con sinergie strutturate con Turismo Torino e Provincia, che è il nostro ente turistico territoriale di riferimento e con il quale abbiamo da poco organizzato, insieme a Città metropolitana di Torino e Regione Piemonte, un convegno sulle prospettive del turismo. Il lavoro di squadra e il fare sistema vincono sempre: un grazie a tutti ”, conclude Laura Pompeo.