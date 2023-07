Perseguitava l'ex amante con telefonate e pedinamenti anche dall'estero: condannata stalker 58enne

Condannata dal Tribunale di Torino a due anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali e delle parti civili una donna di 58 anni che perseguitava l’ex amante e sua moglie.

Per tre anni la 58enne aveva provato a contattare l’uomo anche dall'estero e persino da un istituto religioso in valle d’Aosta in cui si trovava per motivi di lavoro.

La relazione era durata circa un mese, una volta terminata sono cominciate telefonate, appostamenti, pedinamenti che hanno costretto la famiglia a trasferirsi con i figli all’isola d’Elba.

Gli atti persecutori erano iniziati nel 2015, erano smessi temporaneamente quando la donna venne denunciata per la prima volta nel 2018.