Skf, il premio di risultato crolla di 1300 euro: sciopero a Pianezza

"Nonostante le innumerevoli segnalazioni fatte dalla RSU all’azienda - dice Pino Lo Gioco, responsabile della SKF per la Fiom Cgil di Torino - in merito alle errate scelte sulla gestione degli impianti che avrebbero determinato una inefficienza tale che si sarebbe manifestata in tutta la sua drammaticità sul PDR, l’azienda ha deciso di proseguire sulla sua strada additando a “sensazioni” e non a fatti concreti quanto segnalato dalla RSU nei vari incontri".