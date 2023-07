R.Estate al Parco Porporati, prosegue il ricco programma di appuntamenti a Grugliasco

Proseguono fino al 30 luglio gli appuntamenti di “R.Estate al Parco Porporati”, realizzato da Bis Eventi in collaborazione con Società Le Serre e con il patrocinio del Comune di Grugliasco.

La rassegna si svolge nel lato sud del Parco Porporati a Grugliasco, all’ingresso di via Tiziano Lanza. Un’area verde dove poter trovare un po' di fresco e relax di giorno e momenti di condivisione e divertimento la sera, uno spazio rivolto a tutti e che sta conquistando grandi e piccini in un’atmosfera amichevole e familiare.

Tutti i giorni dalle 11 infatti sarà possibile intrattenersi nella zona solarium, o semplicemente gustare un pranzo o uno spuntino tra quelli proposti dai chioschi. Oppure rilassarsi nell'area di prato libero, sempre attigua al lato sud del parco, dove ci si potrà organizzare liberamente con cuscini e coperte per godere dell’estate in libertà e partecipare agli eventi in programma.

Dalle 19 invece spazio agli apertivi con drink e abbondanti taglieri e a un ricco calendario di intrattenimento serale con musica e spettacoli di artisti del panorama torinese, il tutto impreziosito dalle magnifiche luci del Garden of Light, installazioni luminose, opera della maestria degli artigiani italiani, e filari di luce che creano una scenografia suggestiva tra tavoli, divanetti e sedie rendendo quella di “R.Estate al Parco Porporati” la location più fotografata dell'estate in provincia di Torino.

A dare il via al weekend ogni venerdì sera saranno gli spettacoli di Stand-Up Comedy, il genere comico di stampo anglosassone che sta conquistando il pubblico di tutto il mondo. Tra i prossimi appuntamenti Stefano Gorno con “Povero Cristo” venerdì 21 luglio e Dario Benedetto con “Confessioni Psicolavabili” il 28 luglio.

A far ballare sarà Dj Albert Moroni tutti i sabato sera con “The Urban Groove” e le sue influenze Soulful, Deep House, Tech-House e Minimal Tech. Domenica spazio alle 70/80 Vibes con Dj Franco Frassi e Sax Piero Vallero, sassofonista che vanta collaborazioni con Eros Ramazzotti, Phil Collins, i Pooh e Ornella Vanoni.

L'ingresso a “R.Estate al Parco Porporati” e gli spettacoli sono tutti gratuiti.

Per maggiori informazioni e per il programma completo: www.restatealparco.it