Dopo zombie e drogati, ci scappa il morto: 43enne perde la vita cadendo dal vano ascensore dell'ex Gondrand

Dopo zombie e drogati, alla fine è scappato anche il morto. Un uomo di 43 anni ha perso la vita all'interno dell'area ex Gondrand, in via Cigna.

Sulla tragedia ora indaga la Polizia

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe precipitato dall'altezza di cinque metri in un vano ascensore, presente nella struttura. Sulla vicenda indaga la polizia del commissariato Barriera di Milano.

Da tempo rifugio di drogati e senzatetto

L'area ex Gondrand, che era diventata nel tempo rifugio di senzatetto, ha già subito alcuni sgomberi dopo le denunce sul suo stato di abbandono. Lo scorso anno ad agosto erano incominciati i lavori di bonifica, dopo due anni di retate delle forze dell'ordine, visto che il luogo era anche ritrovo di sbandati e spacciatori.

Ultimamente, però, i locali vicino all'area e i residenti hanno più volte denunciato una situazione dove spaccio, furti e risse sono ancora all'ordine del giorno. Fino alla tragedia successa poche ore fa.