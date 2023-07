Gabry Ponte torna a suonare nella sua città: il concerto al Pala Alpitour

Gabry Ponte aggiunge una data al suo tour "25 anni di dance" il 2 marzo al Pala Alpitour di Torino che vedrà l’artista tornare a esibirsi nella sua città.

Oltre 3 miliardi di stream globali, oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro: Gabry Ponte festeggia i suoi 50 anni e 25 di carriera e si regala due eventi nei palasport che si preannunciano memorabili e nel quale l’artista ripercorrerà la sua incredibile carriera attraverso le sue hit più famose, con scenografie, effetti speciali e visual che nessun DJ italiano ha mai proposto prima d’ora.

L’artista ha da poco presentato il nuovo singolo “One By One” (Warner Music Italy) con Hosanna, all’anagrafe Kristine Bogan, cantautrice, vocalist e producer statunitense di base a Berlino, che sta già scalando le classifiche.

Gabry Ponte inizia la sua carriera ufficialmente nel 1998 quando produce “Blue (da ba dee)”, il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2000 l’artista vince gli European Music Awards come “Miglior Artista Italiano nel mondo”.

Nel frattempo, comincia la sua carriera solista e i suoi primi singoli e remix compaiono da subito nelle classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61: Gabry Ponte resterà l’artista italiano con il ranking più alto di sempre in questa classifica. Nell’estate 2019 co-produce il successo europeo “Monster” (oltre 280 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane produttore austriaco LUM!X.

Con oltre 418 milioni di stream solo su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, la hit “Thunder” con LUM!X e Prezioso scala le classifiche italiane e internazionali. Non solo, Thunder appare nella famosa Billboard TOP200 del 2021, un prestigioso traguardo che Gabry Ponte aveva già raggiunto nel gennaio 2000 con Blue (Da Ba Dee) insieme al suo gruppo Eiffel65. Il brano conquista 2 dischi di diamante in Francia, 2 platino in Italia ed è platino in Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Austria, Danimarca, Svizzera e Finlandia.

A giugno 2022 esce il singolo di Gabry Ponte con LUM!X feat. Daddy DJ “We Could Be Together”, certificato oro e nell’agosto dello stesso anno "I'm Good (Blue)" di David Guetta guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording.

Dal punto di vista live, solo nei primi 6 mesi del 2023 Gabry Ponte si è esibito 46 volte in 5 Paesi facendo ballare oltre 240.000 persone. L’artista è attualmente in tour con importanti date in Italia e all’estero (tra cui: Unreal Festival - Riga, SAGA Festival - Bucharest, Ushaia, Ibiza, Parookaville 2023 - Weeze, Tomorrowland 2023 - Boom e Cavo Paradiso - Mykonos)."