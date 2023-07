Vanchiglietta, ai lati di corso Novara l'erba è alta come gli autobus [FOTO]

Vanchiglietta, ai lati di corso Novara l'erba è alta come gli autobus

Dopo le polemiche sollevate dalla proposta di mozione della capogruppo di Sinistra Ecologista in Consiglio Comunale Alice Ravinale, con l'idea di diminuire gli sfalci per favorire la biodiversità migliorando la resilienza climatica, sulla cura del verde pubblico Torino continua a fornire interessanti spunti di riflessione.

Erba alta come autobus

La situazione è particolarmente evidente anche in corso Novara, specialmente nel tratto compreso tra lungo Dora Siena e corso Belgio tra i quartieri Vanchiglietta, Vanchiglia e Aurora. L'erba alta, qui, raggiunge addirittura l'altezza di un autobus (proprio nei pressi del deposito Gtt), invadendo la carreggiata centrale

La proposta di Ravinale

L'atto “incriminato”, illustrato dalla stessa Ravinale in Commissione, chiede di eseguire una mappatura dei prati programmando gli sfalci zona per zona e valutando l'eventualità di posticiparli al termine della fioritura. Ma anche una parte della maggioranza in Consiglio comunale ha bocciato questa iniziativa, con il Pd che ha chiesto di procedere con il taglio del verde.