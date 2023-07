Detenuto tenta di impiccarsi, salvato in extremis. E uno psichiatrico aggredisce il medico del carcere di Torino

Sventato l'ennesimo tentativo di suicidio nel carcere di Torino. Nel tardo pomeriggio di ieri gli agenti di Polizia Penitenziaria sono intervenuti nel Padiglione C dove un uomo di nazionalità rumena si era già messo al collo un cappio rudimentale, ricavato da un lembo di lenzuolo. "Solo grazie al tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria in servizio, - sottolinea l'Osapp - si è evitato il peggio".

Paziente psichiatrico aggredisce medico

Sempre ieri un detenuto con problemi psichiatrici del Padiglione A del Lorusso e Cutugno ha dapprima rotto il materasso, per poi incendiarlo. Gli agenti sono riusciti a bloccarlo ed accompagnarlo in infermeria per essere visitato. Il carcerato ha chiesto al medico Asl una forte terapia. "Al diniego del dottore - spiega l'organizzazione sindacale - il carcerato gli ha sferrato un pugno al volto, per poi gettare in aria la scrivania e il computer". Il detenuto era già stato accusato di omicidio nel carcere di Velletri.

"Agenti quotidianamente massacrati e nessuno interviene"