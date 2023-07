Salute e sicurezza sul lavoro, a Orbassano 240 professionisti per il convegno We All Care

L'evento, organizzato da Stellantis Italia ed AIAS (Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza), ha affrontato tematiche legate all’ innovazione e al coinvolgimento attivo delle persone per accrescere e diffondere la cultura della Sicurezza.

L’iniziativa fa parte dei #WeAllCare Days promossi da Stellantis a livello mondiale. “La sicurezza deve essere un prerequisito, non può venire dopo. Dobbiamo creare coinvolgimento, empatia per fare in modo che la sicurezza diventi parte integrante del DNA di tutte aziende", ha detto Martin Oviedo, WHS Manager di Stellantis Italia.