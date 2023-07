Incidente in corso Trapani: un'auto si ribalta all'angolo con via Lera

Brutto incidente pochi minuti fa in corso Trapani, all'incrocio con via Lera, proprio a pochi metri dall'imbocco del sottopassaggio che permette alle automobili di superare piazza Rivoli.



Per una dinamica ancora da chiarire, una vettura di colore bianco si è ribaltata e ha finito la sua corsa sull'area verde che separa il controviale dal viale centrale.



Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della Polizia Municipale e dei vigili del fuoco per soccorrere l'automobilista e per garantire le condizioni di sicurezza e il ripristino del normale flusso veicolare.