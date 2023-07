L'area cani di via Fagnano chiusa per una settimana, nei prossimi giorni sostituita la recinzione

L'area cani di via Fagnano chiusa per una settimana, in attesa della sosituzione della recinzione

Buone notizie per tutti cani e padroni residenti nel “basso” San Donato, l'area del quartiere compresa tra corso Regina Margherita e la Dora: la recinzione dell'area di sgambamento di via Fagnano, infatti, verrà presto sostituita. Per tutto il tempo necessario ai lavori lo spazio resterà chiuso alla fruizione del pubblico per ragioni di sicurezza.

Nuova recinzione per l'area cani

Ad annunciare l'intervento è la Circoscrizione 4, la quale spiega in questo modo le motivazioni che hanno portato alla scelta: “Nel corso della prossima settimana – dichiara il coordinatore al verde Lorenzo Ciravegna – svolgeremo un intervento di sostituzione della rete perimetrale dell'area cani di via Fagnano, che da tempo non era in condizioni di sicurezza”.

La tempistica degli interventi

Gli interventi dureranno, in tutto, una settimana: “L'area cani – conclude Ciravegna – resterà chiusa dal 21 al 28 luglio, nel corso della mattinata di ieri abbiamo provveduto ad installare la cartellonistica necessaria ad informare i fruitori dell'area”.