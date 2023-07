Chieri, il 29 luglio torna l'appuntamento con la "panchina del sindaco"

Torna la “panchina del Sindaco”. Dopo San Silvestro, Parco Levi, via della Gualderia, il giardino di via Monti/via Lombroso, la zona via Chiadò-Strada Roaschia, il cortile del Liceo Monti, il settimo appuntamento è in programma sabato 29 luglio, dalle ore 8 alle ore 10, nel cortile del Municipio in via Palazzo di Città 10, dove il Sindaco Alessandro Sicchiero incontrerà i cittadini.

La “panchina del Sindaco” è un modo diretto per dialogare con il Sindaco e condividere proposte ed azioni per il miglioramento della città.

"Quest’ultima panchina prima della pausa estiva si svolge in un orario diverso da quelle precedenti, nella prima parte della mattinata del sabato, evitando i momenti più caldi di queste giornate di luglio e cercando così di intercettare anche i chieresi che si recano al mercato - spiega Alessandro Sicchiero - Spero che coloro che sui social nei mesi scorsi hanno lasciato commenti accesi e polemici nei confronti di questa amministrazione vengano a incontrarmi di persona, sono certo che il confronto risulterà utile per tutti. Credo molto in questi momenti informali di dialogo con i cittadini e di ascolto di malumori, critiche, richieste e proposte. Un tassello di quel percorso partecipativo in cui crediamo molto, e che ci ha visti confrontarci con la cittadinanza sulle grandi come sulle piccole scelte amministrative".