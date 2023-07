Sostegno psicologico gratuito post Covid in Circoscrizione 7: in un anno aiutate 16 persone

Sostegno psicologico gratis post Covid in Circoscrizione 7: in un anno aiutate 16 persone

Lutti in famiglia, malattie, eventi traumatici, difficoltà legate alla perdita o alla mancanza di lavoro, problemi di coppia con sintomi quali ansia, stress e depressione: sono queste, tra le altre, alcune delle problematiche trattate da “Un sostegno nella crisi”, progetto di sostegno psicologico gratuito post Covid nato nel 2020 e sviluppato sul territorio della Circoscrizione 7 dall'associazione Parole in Movimento ETS in collaborazione con lo stesso ente decentrato (presso gli spazi di corso Belgio 38, ndr).

Il bilancio del progetto

Per “Un sostegno nella crisi” è tempo di fare un primo bilancio: nel corso dell'ultimo anno, a proposito, ha supportato 16 cittadini: “Poter accedere a uno spazio di sostegno psicologico – spiegano il presidente di Parole in Movimento Andrea Dughera e lo psicoterapeuta responsabile del progetto Stefano Ragusa - aiuta a elaborare esperienze di vita difficili prima che la sofferenza si trasformi in patologia. Attivare il progetto subito dopo la pandemia ci ha permesso di intercettare il numero crescente di persone in difficoltà”.

I dati

L'associazione, in particolare, nello sviluppare l'iniziativa si è avvalsa di alcuni dati: secondo un sondaggio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, infatti, la pandemia ha aumentato i problemi d'ansia (+83%), i disturbi dell’umore (+72%) e i problemi di coppia e con i figli (+49%) nelle persone adulte.

I lockdown, inoltre, hanno ridotto le possibilità di accesso a percorsi psicologici: si calcola, infatti, che il 21% dei pazienti li abbia interrotti per problemi economici, mentre il 27,5% non li abbia nemmeno attivati per lo stesso motivo.

La soddisfazione della Circoscrizione 7

Grande soddisfazione, riguardo la riuscita del progetto, è stata espressa dalla Circoscrizione 7: “Abbiamo messo a disposizione dei cittadini – hanno commentato il presidente Luca Deri e il vice Ernesto Ausilio – l'esperienza di veri professionisti in grado di supportarli. Oggi, la psicologia e la psicoterapia sono diventati uno strumento di benessere”.