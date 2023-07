Carmagnola, fanno il bagno vestite per motivi religiosi: passante-eroe salva due ragazze dall'annegamento

Una serata tranquilla, lungo il Po a Carmagnola , si è improvvisamente trasformata in un dramma quando tre giovani - due ragazze e un ragazzo - sono stati trovati in difficoltà nelle acque del fiume. Fortunatamente, grazie all' eroico intervento di un passante di 61 anni residente a Torino, la tragedia è stata evitata .

La segnalazione al 112

Era circa le 21 quando la centrale operativa del 112 ha ricevuto una segnalazione sulla presenza di persone in difficoltà all'interno del corso d'acqua. I militari della N.O.R., Sezione Radiomobile di Moncalieri , sono stati immediatamente inviati sul posto per affrontare l'emergenza.

Passante-eroe

19enne grave alle Molinette

Secondo quanto riferito, le ragazze indossavano dei vestiti mentre facevano il bagno per motivi religiosi. Una volta soccorso dal personale sanitario, il gruppo di giovani è stato accompagnato per accertamenti in ospedale.

Purtroppo la 19enne è stata ricoverata in gravi condizioni alle Molinette: la sua prognosi è attualmente riservata, ma non è in pericolo di vita. Al momento sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.