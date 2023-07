Dopo mesi di attesa, entro settembre sulle strade di Torino i nuovi tram Hitachi Rail

Dopo mesi di attesa, entro settembre vedremo sulle strade di Torino i nuovi tram Hitachi Rail. Con l'arrivo dell'autunno saranno infatti operativi i primi otto mezzi su rotaia: ad annunciarlo l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, rispondendo ad un'interpellanza presentata dalla capogruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale.

Il cronoprogramma

"Altri 22 tram - ha proseguito l'esponente della giunta, leggendo la risposta dell'amministratore delegato di GTT Serena Lancione - arriveranno entro il 31 dicembre 2023, mentre i restanti 40 arriveranno tra il 2024 e il 2025". Disegnati da Giugiaro, sono lunghi 28 metri e hanno una capienza da 200 passeggeri. In totale è atteso l'arrivo di 70 Hitachi Rail, che manderanno progressivamente in pensione i tradizionali tram arancioni 2.800.

Due anni per la sostituzione

Di questi ultimi, si legge nella replica, "si è previsto di mantenerne in esercizio una riserva di 10 veicoli e ulteriori due come riserva del parco storico". "La sostituzione sarà graduale e richiederà due anni per essere completata" ha concluso Foglietta.