15 milioni per le bonifiche di Basse di Stura: a SCR Piemonte la messa in sicurezza

Nuovo passo in avanti per la messa in sicurezza permanente delle aree ex S.I.N. delle Basse di Stura: questa mattina la Giunta ha deciso che si avvarrà di SCR Piemonte S.p.A per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente sui siti 'Deltasider' e 'Cimi Montubi'. Cappotto impermeabile sull'altopiano Deltasider Nello specifico i lavori per l'altopiano Deltasider prevedono la rimodellazione del cumulo di scorie di acciaieria, che verranno isolate dall'ambiente circostante e da potenziali fruitori dell'area con un 'cappotto' superficiale impermeabile.

Gli interventi Interventi che saranno preceduti dalla pulizia dell'area con il taglio della vegetazione; la raccolta, lo smaltimento e l'eventuale recupero dei rifiuti abbandonati e la preparazione della superficie. Verrà inoltre realizzato un bacino e una rete di raccolta e smaltimento delle piogge. Prevista la costruzione di una recinzione, con cancelli di accesso al sito sui diversi versanti, per delimitare le aree di altre proprietà. L'area è quella compresa tra via Reiss Romoli, la superstrada Torino-Caselle e la sponda destra della Stura. Qui il Comune è proprietario dell'Altopiano Deltasider e dell'area Cimi Montubi: i due terreni sommati hanno un'estensione tra i 120 mila e i 140mila metri quadrati. Termine lavori inizio 2026

Alla progettazione e alla messa in sicurezza dell'Altopiano Deltasider sono state destinate risorse per oltre 7 milioni e mezzo di fondi Pnrr, ai quali vanno aggiunti altri 7 milioni e 800 mila euro per l’area Cimi Montubi. Gli interventi dovranno essere terminati per il primo trimestre del 2026.