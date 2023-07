Moncalieri Città del Verde dedica due mostre alle bellezze e alla magia della natura

Moncalieri si conferma sempre di più città legata al verde e capace di sposare le iniziative culturali con il proprio territorio inaugurando al 45° Nord due interessanti mostre: Ville e vigne della collina di Moncalieri e Parchi e giardini di Baden-Baden.

L'appuntamento è per venerdì 28 luglio alle ore 19: interverranno Laura Pompeo, assessore alla Cultura, Luca Gamberoni, direttore del 45° Nord Entertainment Center ed Ezio Bertello, presidente della Pro Loco Moncalieri. Ingresso libero tutti i giorni con orario continuato.

Ville e Vigne della collina di Moncalieri

La prima mostra, realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo, è a cura dell’architetto Maria Vittoria Cattaneo del Politecnico e fornisce un’interessante prospettiva d’insieme sulle residenze nobiliari che dal Seicento in avanti hanno iniziato a popolare la collina, facendo sistema con il verde collinare e con la corte sabauda insediata al Castello Reale di Moncalieri. Un tema cui Pino Dell’Aquila ha da poco dedicato un nuovo volume fotografico, presentato a giugno nell’ambito della settima edizione del Premio della Rosa Principessa Maria Letizia.

Parchi e giardini di Baden-Baden

La seconda mostra propone i più suggestivi scorci del verde di Baden-Baden - città unita a Moncalieri da un gemellaggio che ha profonde radici - catturati dall’obiettivo della fotografa Nathalie Dautel. Una città turistica di prim’ordine, che nel 2021 è stata riconosciuta patrimonio Unesco nell’ambito del sito seriale “Grandi città termali d’europa”: scrigno di bellezza con i suoi grandi hotel storici, musei, teatri, insieme ai parchi e giardini che fanno loro corona.

La soddisfazione di Laura Pompeo

"Con piacere l’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri ha iniziato a collaborare con il 45°Nord Entertainment Center, che quest’estate, in partnership con la Pro Loco Moncalieri, accoglierà due mostre, dedicate rispettivamente al verde storico di pregio moncalierese e a quello di Baden-Baden in Germania. Un tema che è alla radice del quasi quarantennale gemellaggio tra Moncalieri e Baden-Baden e su cui puntiamo moltissimo, come sanno bene i molti che seguono e apprezzano la nostra programmazione", ha sottolineato l'assessore Laura Pompeo. "Dal Premio della Rosa a Fiorile nelle due edizioni primaverile e autunnale, dal nostro convegno internazionale Dialoghi sul paesaggio ai cantieri di recupero e valorizzazione del Parco Storico del Castello Reale partiti questa primavera. E che promette di offrire nuove, feconde suggestioni in futuro, in linea con il nostro asset strategico per la cultura, Moncalieri Città nel Verde, che guida la nostra azione amministrativa dal suo esordio 8 anni fa. Quanto alla collaborazione con il 45°Nord, l’abbiamo fortemente voluta e ne siamo orgogliosi".

Contaminazioni tra arte, natura e verde

"Siamo convinti che sia possibile e necessario sviluppare uno sguardo sulla città e sulla comunità nuovo, non conforme ai canoni consolidati. Uno sguardo stimolante, che si fa sistema mettendo un nuovo inconsueto luogo in rete con gli altri luoghi della città di pregio, a cui facciamo riferimento per il nostro calendario culturale. E grazie alle reciproche, feconde contaminazioni che stiamo sperimentando tra arte contemporanea (con l’avvio delle prime iniziative in collaborazione già l’anno scorso, coinvolgendo biblioteca e scuole), centro commerciale, natura e verde, cultura. Penso tra le altre cose all’incontro con Bruno Gambarotta per presentare il suo libro ‘Fuori programma’, portato a giugno sul palco del 45° e apprezzato da un pubblico partecipe e numeroso", ha concluso l'assessore alla Cultura di Moncalieri.