Erba alta, fontana distrutta e pavimentazione rotta: degrado nell'area Bennet di San Paolo

Aree verdi incolte e trasandate, una fontana semidistrutta e inservibile: l’area attorno al supermercato Bennet di via San Paolo è da tempo abbandonata al degrado. Una situazione denunciata dal Capogruppo in Circoscrizione 3 di Torino Bellissima Davide Scanavino, che ha raccolto in queste ultime settimane le segnalazioni dei residenti.

Gli interventi

E una trentina di abitanti della zona attorno a via Caraglio hanno preso parte ieri al Consiglio circoscrizionale, dove è stato discusso l’atto dell’esponente della minoranza. Replicando a Scanavino, la presidente della 3 Francesca Troise ha spiegato che la Circoscrizione chiederà nel parere sulla manutenzione straordinaria anche di inserire l’area attorno al Bennet.

Nel dettaglio l’impegno è di tagliare l’erba alta delle aiuole, sostituire con alberi nuovi quelli morti, trovare una soluzione per la fontana abbandonata e fare la manutenzione della pavimentazione e dei muretti.