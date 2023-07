Lo sgombero dura qualche ora: tra falò e droga in corso Venezia sono già tornati i tossicodipendenti

Un circolo senza fine. A poche ore dallo sgombero e dalla retata compiuta dalle forze dell’ordine, in corso Venezia sono già tornati gli zombie. I tossicodipendenti che si bucano e si drogano nell’ex sede di Rfi abbandonata.

Le prime avvisaglie si erano notate già nel pomeriggio, con una ripresa del via vai in quell’area coperta dalla vegetazione. Lontana dagli occhi indiscreti. La conferma è arrivata in serata, quando le luci del giorno hanno lasciato spazio all’arrivo dell’ombra e della notte. I falò accesi dai tossicodipendenti e le pedane rotte alle 3 di notte per fare legna sono il simbolo di un problema ormai “impossibile” da risolvere. Se non strutturalmente.

I blitz delle forze dell’ordine d’altra parte sono pressoché quotidiani: tra la Gondrand e corso Venezia non c’è giorno che non si concluda con un arresto o uno sgombero. Eppure nulla cambia perché i disperati, dopo esser stati trattenuti, vengono rilasciati. I pusher, a meno che non pizzicati con un ingente quantitativo di droga addosso, non rimangono tanto in carcere. E chi è costretto dietro le sbarre viene celermente sostituito. Il risultato? Un via vai continuo. E l’illegalità che regna sovrana.

“Siamo stufi, non ne possiamo più: sono tornati poco dopo che la polizia era andata via” è il racconto di una donna che vive nei pressi del luogo di spaccio. “Si buttano sulle auto, abbiamo paura. Ci blindiamo dentro la vettura, ma non si può continuare così”. Un appello, un grido d’aiuto verso le istituzioni. Mentre le case si svalutano