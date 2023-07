Mondial Capsule e Fontanafredda uniti nel Rinascimento #VERDE

Mondial Capsule, impresa sarda produttrice di gabbiette e capsule per vini e spumanti nata dall’intraprendenza della famiglia Molinas, che ha dato vita all’omonimo Sugherificio, ormai da diversi anni ha avviato un percorso di crescita e sviluppo sostenibile per ridurre il suo impatto ambientale, e in questo cammino ha affiancato uno dei partner enologici più green del settore, che ha fatto del suo Rinascimento Verde il proprio core value principale: la cantina piemontese Fontanafredda.

Dal 1858 nella meravigliosa cornice offerta dalla terra del Barolo, Fontanafredda annovera tra i suoi principali ideali quello di una nuova rinascita, tanto dell’ambiente quanto della comunità. Un Rinascimento, per l’appunto, che vuole rimettere la terra al centro dell’attenzione dell’uomo e promuovere un vino “verde dentro”.

La volontà di innovare sotto il segno della sostenibilità, senza dimenticare le radici della tradizione, è un obiettivo che Fontanafredda condivide con Mondial Capsule. L’azienda di Tempio Pausania, infatti, ha messo a disposizione del Rinascimento Verde le sue capsule, il frutto di una produzione quanto più possibile rispettosa della natura e dell’uomo.

Nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, efficientamento delle linee di produzione, riduzione del consumo di combustibile fossile: sono solo alcuni dei principali interventi adottati da Mondial Capsule per offrire ai propri partner chiusure vinicole non solo sicure e di qualità, ma anche etiche.

Un elemento di grande valore che Fontanafredda ha saputo cogliere, essendo l’azienda stessa coinvolta in un processo di totale e consapevole rinnovamento energetico, con l’adozione di un impianto di cogenerazione e teleriscaldamento alimentato tramite gas naturale, la conclusione di un percorso di relamping per un uso più razionale dell’energia, l’applicazione di nuovi pannelli solari, e molto altro.

Quello intrapreso da entrambe le aziende è un percorso di mutua crescita, dove il vino e le capsule vogliono diventare promotori di un nuovo modo di fare enologia.

Un sodalizio che è un continuo incentivo per il miglioramento personale e umano del business e per il miglioramento qualitativo della produzione.