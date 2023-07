Aurora diventa “Aurorissima”: inaugurato il nuovo giardino artistico del Cecchi Point  

Da ieri pomeriggio, un nuovo spazio verde è a disposizione dei cittadini residenti ad Aurora e non solo: è stato inaugurato ufficialmente, infatti, il “Cecchi Garden”, il nuovo giardino del Cecchi Point. Lo spazio è stato creato all'interno del cortile della casa del quartiere grazie al festival di arte pubblica e cittadinanza attiva “Aurorissima”, organizzato da Kaninchen-Haus e vincitore del premio Creative Living Lab del Ministero della Cultura

Da artisti ad educatori



A trainare l'iniziativa è Viadellafucina16, il condominio-residenza artistica di via La Salle: "L'idea - spiega il curatore Brice Coniglio - si basa sulla parola Aurora, concepita sia come nome dell'omonimo quartiere che come simbolo di rinascita. La stessa è stata declinata in 4 temi chiave: il verde, l'arredo urbano, l'identità dei luoghi e delle persone e la comunità. Per interpretarla in modo diverso abbiamo chiamato alcuni artisti, invitati ad uscire dal proprio ruolo classico trasformandosi in educatori e tutor dei ragazzi delle scuole coinvolti grazie all'associazione Educadora e ad Officine Creative in un percorso di partecipazione e cittadinanza attiva”.

Un giardino modulare

Ed è stata proprio l'unione tra artisti e ragazzi a dar vita al Cecchi Garden, progetto di giardino urbano davvero innovativo e particolare: “Mi occupo principalmente di progetti - ha sottolineato l'artista Luigi Coppola – che uniscono ecologia e comunità: nel caso specifico, mi sono accorto che un luogo molto frequentato mancava totalmente di uno spazio verde. L'idea è quella di un giardino modulare geometrico da comporre e scomporre rimuovendo progressivamente parti di asfalto, al posto delle quali introdurre piante di vario tipo con la consulenza di vivaisti”.

Le panchine “d'asfalto”

L'asfalto rimosso verrà poi recuperato e riutilizzato per costruire alcune panchine mobili con ruote progettate grazie alla collaborazione con il collettivo di artisti e designer Studio Nucleo diretto da Piergiorgio Robino: “Si tratta – ha aggiunto il presidente del Cecchi Point Davide Paglia – di una sfida iniziata lo scorso anno con il campetto da calcio nel tentativo di migliorare l'accoglienza: in questo caso, non potendo fare grandi alberate, abbiamo trovato un modo per rendere permeabile il terreno in modo artistico. Il coinvolgimento dei ragazzi, inoltre, ha reso il progetto un vero e proprio cantiere di comunità”.

Le iniziative future



Il progetto del Cecchi Garden resterà aperto: nel corso della serata di venerdì, infatti, si è svolta una cena di raccolta fondi per eventuali sviluppi futuri. A settembre, nel frattempo, è in programma una giornata di festa ribattezzata Aurorissima, mentre ad ottobre è previsto un momento di restituzione aperto al quartiere. Per ricevere ulteriori informazioni sul proseguimento dei lavori e partecipare è anche possibile iscriversi al canale Telegram https://t.me/aurorissima23.