Quando la passione per la buona tavola aguzza l'ingegno: il Pane del Re, commissionato da Carlo Alberto di Savoia

Come per ogni ricetta, ogni alimento, la tradizione si mescola alla storia e alle leggende popolari per dar vita a qualcosa di assolutamente unico. Questo è il caso del "pane del Re", commissionato nientepopodimeno che dal Re Carlo Alberto di Savoia in persona.

Complice la sua, ormai nota, passione per la tavola, egli suggerì ai cuochi di corte di inventare un alimento che potesse sfamare i soldati durante le loro numerose campagne militari, tempo in cui si ha inevitabilmente bisogno di un cibo semplice, facilmente disponibile e che fornisca un ingente apporto calorico.

Le origini di questo pane, infatti, risalgono alla prima guerra di indipendenza, svoltasi tra il 23 marzo del 1848 e il 22 agosto del 1949.

I cuochi riuscirono così nel loro intento creando un pane che era in grado di sostituire completamente un pasto e che si conservava per giorni senza indurirsi o deteriorarsi.

Si trattava di un alimento molto ricco, farcito con noci e acciughe, entrambi ingredienti immancabili nella cucina piemontese. Il mix di farina di frumento di tipo II, farina integrale di segale e lievito madre hanno dato origine ad un pane rustico e al tempo stesso raffinato, profumatissimo e altamente digeribile.

Dall'aprile del 2019 il "pane del Re" è insignito del marchio De.C.O (Denominazione Comunale d'Origine) del comune di Buttigliera Alta in provincia di Torino, e merita senza dubbio di essere assaggiato.