Steppo: “Mi sono avvicinato alla musica nel momento in cui ho smesso di sentirla e ho iniziato ad ascoltarla”

Steppo è un artista torinese classe ‘96 che ha intrapreso il suo percorso musicale come chitarrista spinto dalla sua passione per i generi rock e metal. Dopo poco tempo, ha affiancato allo studio dello strumento anche il canto, la produzione musicale e ha iniziato a sviluppare un crescente interesse per la scrittura. Attraverso queste nuove passioni, è venuto a contatto con il genere urban e, ascoltando artisti come Salmo e Nitro, è stato ispirato dalle loro attitudini e sonorità, scoprendole sorprendentemente vicine al suo gusto personale ed al suo background. Tra le release dell’artista troviamo: “Titolo”, pubblicata nella primavera del 2021 e, “Odio L’Odio”, pubblicata nel febbraio 2022. Il 24 febbraio 2023, l’artista è tornato con una nuova release, “Routine”, brano scritto e prodotto dallo stesso autore. Il 21 aprile ha pubblicato il suo nuovo inedito “Distanza D’insicurezza”. L’ultimo singolo si chiama “Disgregato” e narra della perdita del senso di appartenenza e del significato dell’esistenza.

Come si è avvicinato Steppo alla musica e perché si chiama così?

Mi sono avvicinato alla musica, dico spesso, nel momento in cui ho smesso di sentirla e ho iniziato ad ascoltarla. Da lì mi sono addentrato in generi differenti e, ascoltando molto rock, ho iniziato a suonare la chitarra. Capendo che non mi bastava, poco dopo ho iniziato a prendere lezioni di canto e ad immergermi nel mondo della produzione musicale. Il nome è legato al soprannome che ho da anni, tutti mi chiamano e mi conosco come “Steppo” e ho pensato di usarlo come nome d’arte perchè mi è sempre piaciuto e ci sono molto affezionato.

Cosa ispira la scrittura dei suoi brani?

L’ispirazione di ciò che scrivo può nascere in modi diversi; un pensiero durante la giornata, un concetto o racconto di cui voglio parlare, un sentimento di cui ho bisogno di parlare, un pensiero che mi sta a cuore e che voglio esprimere o, più semplicemente, un’ispirazione data da un brano che ho ascoltato.

Come si descriverebbe ad un ascoltatore che non la conosce?

Se apprezzi le sonorità un po’ più hardcore e dark dell’hip hop, testi significativi e introspettivi e apprezzi il mondo della Machete Prod, sei nel posto giusto. In caso contrario, potresti rimanere sorpreso.

“Disgregato” è il suo ultimo singolo che lei stesso definisce nichilista, da dove nasce questa perdita del senso di appartenenza e del significato dell’esistenza? Il brano propone una soluzione a questo malessere?

È una sensazione che nasce soprattutto nei momenti più difficili, quando non sai bene chi sei e non ti senti parte di nulla, ti senti solo perso. Non credo sia giusto parlare di una “soluzione” perchè credo che ognuno ne abbia una che solo lui stesso può trovare.

“Disgregato” rappresenta il terzo episodio del suo percorso, ci racconta dei primi due?

Il primo è il brano “Routine”, dove viene affrontato il malessere del loop infinito in cui finiamo a causa della routine di vita, dove tutto sembra una copia e sembra di rimanere sempre fermi al solito punto. Per quanto riguarda il secondo episodio, “Distanza d’insicurezza”, affronto il tema riguardante una condizione interiore di distacco dal mondo esterno che ci fa sentire sicuri ma, allo stesso tempo, ci priva delle emozioni del mondo circostante, creando una distanza da ciò che ci circonda che sembra sicura, ma non lo è.

La sua Torino musicale e non.

Torino è sempre stata un bel punto di riferimento per la musica, per gli artisti e i musicisti e spero continui ad esserlo! Ha un’ energia particolare e offre anche molte altre opportunità che sono semplicemente da cogliere e sfruttare al meglio.

News, live in programma, appuntamenti.

Sicuramente in preparazione dietro l’angolo c’è il mio prossimo singolo, che riprende la linea dei primi due episodi. Appuntamenti in live niente di confermato, ma ce n’è saranno sicuramente e molto presto!